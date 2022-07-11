Прогноз погоды в Кирове с 11 по 15 июля: грозы, дожди, температурные качели

На рабочей неделе обещаются грозы и дожди с большим количеством осадков. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Грядущая неделя будет грозовой и с большим количеством осадков. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на ближайшие рабочие дни с 11 по 15 июля.

Понедельник, 11 июля

Сегодняшний день будет жарким, солнечным и безмятежным: на небе ни облачка. Термометры дойдут до отметки в +29 градусов. Ветра почти не будет: порывы составят максимум 4 м/с. Атмосферное давление - 751 мм ртутного столба.

Вторник, 12 июля

Температура воздуха днем поднимется до +29 градусов. В течение дня на смену солнцу и безоблачному небу будут приходить дождь и гроза. Возможны порывы ветра до 9 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Среда, 13 июля

За окном снова ожидается жара до +29 градусов, погода будет облачной, однако синоптики прогнозируют отсутствие осадков. Ночью может подняться ветер: порывы могут составить 11 м/с. Атмосферное давление пойдет на спад с 751 до 747.

Четверг, 14 июля

Погода сбавит обороты: температура воздуха составит лишь +20 градусов максимум, да и то с утра. В полдень ожидается дождь, который прекратится до 15 часов. Днем возможны порывы ветра до 5 м/с. Атмосферное давление - 741-746 мм ртутного столба.

Пятница, 15 июля

Дождь, причем очень сильный, будет идти весь день - с раннего утра и до ночи. Вечером ожидается гроза. Температура воздуха составит до +19 градусов. Ветер может усилиться: синогптики сообщают о порывах до 10-12 м/с. Атмосферное давление - 737-741 мм ртутного столба.