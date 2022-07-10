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Общество10 июля 2022 15:43

В Кирове понижают уровень газонов, возвышающихся над бордюрами

Участки, где их срезают, будут благоустроены
Алина Сашина
Участки, где срезают газоны, будут благоустроены. Фото: admkirov.ru

Участки, где срезают газоны, будут благоустроены. Фото: admkirov.ru

В Кирове начали срезать газоны, которые возвышаются над бордюрами. Причина - из-за перепадов высоты во время дождей и во время таяния снега часть грунта оказывается на проезжей части. Информацию сообщили в горадминистрации.

- Для предотвращения дальнейшего вымывания грунта и загрязнения дорожного полотна мы проводим срезку газона и делаем его уровень ниже бордюрного камня, - рассказала Марина Анфилатова, инженер отдела зеленого строительства.

В управлении дорожной и парковой инфраструктуры отметили, что раньше такие работы не проводились. Но продолжать срезку газонов планируют и в далбнейшем.

Участки, где срезают газоны, будут благоустроены. На грунт нанесут плодородный слой почвы, который не будет превышать высоты бордюров. Затем данные площади засеют газонной смесью.