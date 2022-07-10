В Кировской области доить коров начали роботы

Комплекс будет состоять из четырех коровников с родильным отделением и одним доильным блоком. Фото: kirovreg.ru

В одном из хозяйств Куменского района открыли ферму, на которой все процессы выполняют роботы. Информацию сообщили в правительстве региона.

Новый комплекс рассчитан на 1999 коров. В нем оборудована «карусель» для доения на 60 коров одновременно. Ранее такие установки были частично рассчитаны на ручной труд: вымя до и после дойки обрабатывали операторы, они же присоединяли аппараты для дойки.

- Новая система полностью автоматизирована, - рассказал глава сельхозпредприятия Александр Росляков. - Коровы самостоятельно встают в индивидуальное стойло, робот, сканируя животное, присоединяет доильную систему, которая выполняет за одну процедуру сразу несколько этапов: мойка, обработка вымени и определение уровня здоровья коровы.

Новая система отправляет данные о состоянии животного на компьютер. Сообщение сразу получает животновод или ветеринар. Уменьшение числа манипуляций с коровой влияет на ее спокойствии, а значит, на прибавку молока.

Строительство новой фермы началось весной прошлого года, в текущем году полностью смонтировали систему. Первую дойку опробовали в мае и завершили тестирование 8 июля. Ферма будет состоять из четырех коровников с родильным отделением и одним доильным блоком. Первая очередь - два комплекса для содержания и доильный блок - полностью завершена, в строительство вложено более 1,1 млрд рублей. Еще 400 млн рублей потребуется для двух оставшихся коровников. Их запустят к концу года.