В Кирове 11 июля без электричества останутся более 40 домов

Энергию отключат для проведения текущего, планового и капитального ремонта оборудования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая рабочая неделя для многих кировчан начнется с отключения электроэнергии. О том, где ресурс будет отсутствовать, сообщили в АО «Горэлектросеть».

Без электричества останутся жители более четырех десятков домов. Энергию отключат для проведения текущего, планового и капитального ремонта оборудования. А также для осуществления эксплуатационных работ. Срок отсутствия ресурса в домах будет варьироваться от одного до девяти часов в зависимости от типа и сложности работ.

АО «Горэлектросеть» приносит извинения за временные неудобства.

Кировчанам напоминают, что уточнить информацию можно по телефонам: 255-977, 564-034 (для жителей Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов), 529-555 (для жителей Нововятского района и заречной части Кирова).

График отключения электричества в Кирове 4 июля 2022 года можно посмотреть на скриншоте ниже.