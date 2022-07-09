Сильный ветер, местами ливни и град: в Кировской области объявлено метеопредупреждение

Порывы ветра могут достигнуть 17-22 м/с. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировчан предупреждают о плохой погоде. ГУ МЧС по области объявило метеопредупреждение.

По данным кировского ЦГМС, днем и вечером 9 июля местами на территории региона сохранятся грозы. Местами возможны ливни и даже град. Порывы ветра могут достигать 17-22 м/с.

Кировчан просят быть внимательными и осторожными, по возможности не покидать зданий, не оставлять детей без присмотра. На улицах не стоит прятаться около стен домов, полуразрушенных строений, рекламных щитов, остановочных павильонов, деревьев, а также не подходить к оборванным электропроводам и не стоять под линиями передач.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кировской области молния ударила в жилой дом, пробив крышу. Подробнее об этом можно узнать здесь.