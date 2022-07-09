В Кировской области чаще всего женятся молодые люди до 34 лет

За минувший год в Кировской области поженились 6243 пары. Фото: Иван МАКЕЕВ

8 июля отмечался День семьи, любви и верности. Кировстат подготовил инфографику за 2021 год по количеству свадеб и рождению детей.

Так, всего в 2021 году 6243 пары решили связать себя брачными узами. Большая часть из них - молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет: это 2942 мужчины и 2397 женщины. Реже всего вступали в брак жители Кировской области в возрасте 55 лет и старше: 396 мужчин и 283 женщины за год.

За минувший год родилось 10239 малышей. Причем 39% младенцев от общего числа стали вторыми детьми в семье. Однако за 2021 год на свет появились несколько новорожденных, которые были по очередности рождения в семье пятыми и более: 3% от общего числа.