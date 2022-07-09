На Южном обходе столкнулись легковушка и грузовик: пострадала женщина

Пассажирка легкового автомобиля получила травмы. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В Кирове женщина пострадала в столкновении легковушки и грузовика. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

ДТП случилось 8 июля в 18.22. На 11 км Южного обхода столкнулись попутные «Ниссан Альмера» и «Скания». Известно, что женщина-пассажир легковушки получила травмы, насколько серьезные - не сообщается. Других пострадавших в аварии нет.

По факту ДТП полиция начала проверку. Устанавливаются все причины и условия автомобильной аварии.