В Кировской области разыскивают мужчину, пропавшего около двух недель назад

Если вы видели этого человека, сообщите об этом волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают мужчину, пропавшего без вести в минувшем месяце. В последний раз Владимира Саитова видели 26 июня в деревне Ракалово Белохолуницкого района. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Владимиру 39 лет, его рост 178 см, нормального телосложения, черноволосый. Мужчина был одет в камуфляжный костюм и черные ботинки. Может находиться в любом городе.

Если вам известно что-либо о местонахождении Владимира, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее мы сообщали о пропавшем без вести Николае Булатове, которого в последний раз видели 24 июня. Его поиски до сих пор продолжаются. Подробности можно узнать здесь.