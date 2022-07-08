В лесах Кировской области в ближайшие дни сохранится высокая пожарная опасность

В Лузском муниципальном округе установили особый противопожарный режим. Фото: Олег АДАМОВИЧ

В ближайшие несколько дней риск возникновения лесных пожаров в Кировской области будет опасно высоким. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

По данным Кировского ЦГМС, с 8 по 13 июля в лесах будет сохраняться 4 класс пожарной опасности. Это распространяется не на всю область, а лишь на некоторые отдельно взятые районы. Так, по сообщению КОГСАУ «Лесоохрана», за минувшие сутки вспыхнули два пожара: в Нолинском и Оричевском лесничестве, причем последний еще действовал по состоянию на утро 8 июля.

Особый противопожарный режим установлен на территории Лузского муниципального округа с 7 июля. В лесах, сельхозугодьях, в дачных объединениях и в местах, прилегающих к жилым домам и иным постройкам запрещено разводить костры, жечь траву, мусор, порубочные остатки и другое.

Кировчан просят быть внимательными и осторожными, а также неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.