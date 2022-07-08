Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июля 2022 13:09

Кинотеатр в кировском ТЦ, где частично рухнул потолок, обследуют эксперты

После этого всю конструкцию укрепят
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На время обследования кинозал закрыт.

На время обследования кинозал закрыт.

Фото: Алиса ТИТКО

Кинотеатр в кировском ТЦ, где частично обрушился потолок, обследуют эксперты. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

На данный момент кинозал, где произошло ЧП, закрыт. После обследования специалисты усилят конструкцию всего потолочного покрытия во всех залах.

- Подвесной потолок закрыт потолочными плитками. Из-за мощной системы дымоудаления три плитки упали. В это время в зале было пять человек, никто не пострадал. С мужчиной, которого задела плитка, мы сейчас на связи, все хорошо. В ближайшее время конструкцию потолочных плит во всех залах кинотеатра проверят и укрепят, - заявил руководитель ТРЦ Василий Игошин.

Напомним, ЧП произошло в кинотеатре ТЦ «Jam Moll» 7 июля. Во время детского сеанса с потолка обрушились три плитки. Изначально сообщалось о пяти пострадавших. Ни один ребенок травмы не получил.