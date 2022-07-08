В Кировской области полицейские помогли спасти жизнь женщине с внутренним кровотечением

Благодаря помощи инспекторов женщине успели спасти жизнь. Фото: полиция Кировской области

В Кировской области полицейские помогли спасти женщину с внутренним кровотечением. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Инцидент произошел на днях на въезде в Нолинск. Один из водителей обратился к наряду ДПС с вопросом о том, где здесь ближайшая больница. Оказалось, что они с супругой гостили у знакомых в Немском районе, но женщине внезапно стало плохо, и они отправились домой. По пути состояние жены ухудшилось, она начала терять сознание, и мужчина направился в Нолинск - ближайший райцентр. Однако где расположена больница, водитель не знал, а терять время было нельзя.

Инспекторы ДПС вызвались помочь. Евгений Кропачев и Станислав Цыпышев сопроводили автомобиль по кратчайшему пути до медучреждения, куда занесли пострадавшую на руках. Уже позднее оказалось, что у несчастной открылось внутреннее кровотечение, и она находилась буквально на грани жизни и смерти. Благодаря тому, что она вовремя попала в больницу, женщину удалось спасти.