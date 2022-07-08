На стадионе проклеили искусственное покрытие поля и нанесли разметку. Фото: admkirov.ru

В Кирове завершили гарантийный ремонт стадиона «Трудовые резервы». Об этом сообщает горадминистрация.

Специалисты за время работ проклеили искусственное покрытие, заменили верхний его слой на дорожках и нанесли разметку. За футбольными воротами появились дополнительные площадки с искусственным газоном, где игроки смогут разминаться перед выходом на поле. В текущем году также предстоит смонтировать освещение территории и обустроить нижнее футбольное поле.

Власти также надеются на получение спортшколой № 5 статуса детского спортивного футбольного центра. Это позволит получать от Российского футбольного союза субсидии на покупку оборудования и инвентаря, а также на поездки на соревнования. Документы планируют отправить в текущем году.