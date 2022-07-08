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Общество8 июля 2022 9:32

В Кирове 8 июля пройдут «сплошные проверки»

На заранее выбранных участках будут останавливать все транспортные средства
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Пьяных водителей будут ловить в Ленинском районе города. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Пьяных водителей будут ловить в Ленинском районе города. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

8 июля в Кирове пройдут традиционные «сплошные проверки». Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Пьяных водителей будут ловить в Ленинском районе. Однако въезды и выезды из областного центра, а также пригородные зоны, не останутся без внимания. На заранее выбранных участках будут останавливать все транспортные средства. В помощь автоинспекторам выйдут активисты «Ночного Патруля» и представители добровольных народных дружин.

Госавтоинспекция напоминает, что за вождение в пьяном виде придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и расстаться с правами на полтора-два года. В случае повторного нарушения грозит уже уголовная ответственность.

Водителей также предупреждают, что во всех патрульных автомобилях установлены видеорегистраторы.