За минувшие сутки на реках Кировской области утонули два подростка

Известно, что оба парня купались в необорудованных местах. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Кировской области за двое суток утонули два юных кировчанина. О трагедии сообщило региональное ГУ МЧС.

Первый случай произошел на Вятке у Котельнича: утонул 15-летний подросток. Очевидцы извлекли тело погибшего из воды. По данному факту Следком проводит проверку.

Вторая трагедия случилась на реке Летка у деревни Холуново Слободского района. Тело 18-летнего парня до сих пор ищут спасатели. Известно, что оба купались на «диких», необорудованных пляжах.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.

ГУ МЧС по региону призывает соблюдать элементарные правила безопасности при отдыхе на воде: купаться только в оборудованных местах, не оставлять без присмотра детей, не заходить в воду в нетрезвом виде и слишком долго находиться в ней.