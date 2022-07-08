В Кирове УК заплатит ребенку компенсацию за травму, полученную при падении снега с крыши

Несчастный случай произошел во дворе дома № 54 по улице Карла Маркса. Фото: epp.genproc.gov.ru

По решению суда управляющая компания должна заплатить компенсацию 6-летней девочке за травму, полученную при падении с крыши снежно-ледяной глыбы. Информацию сообщили в областной прокуратуре.

Несчастный случай произошел в Кирове 2 марта 2022 года. Большая масса снега с крыши дома № 54 по улице Карла Маркса упала прямо на ребенка. Девочка получила ушибы и перелом ключицы. Ее лечение длилось довольно долго. Ребенку был причинен и моральный вред. Все это время девочка не могла свободно гулять и общаться с друзьями, а также посещать танцевальные занятия.

После проведенной по этому факту проверки прокурор Первомайского района Кирова обратился в суд с иском о взыскании с УК компенсации морального вреда в пользу пострадавшей.

Суд признал требования прокуратуры законными и взыскал в пользу ребенка 70 тысяч рублей. Исполнение этого решения контролирует прокуратура Первомайского района.

Отметим, что ответчик возместил материальный ущерб и вред здоровью еще до суда. Девочке предоставили путевку на санаторно-курортное лечение.