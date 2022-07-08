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Общество8 июля 2022 6:16

В Кирове на продажу выставили ТЦ за 43 миллиона рублей

Здание расположено на Октябрьском проспекте
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Общая площадь здания - 1193 квадратных метра. Фото: avito.ru

Общая площадь здания - 1193 квадратных метра. Фото: avito.ru

В Кирове на продажу выставили действующий торговый центр за 43 миллиона рублей. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

Здание общей площадью 1193 квадратных метра расположено по адресу: Октябрьский проспект, 79. Из плюсов продавец отмечает высокий транспортный и пешеходный трафик, наличие парковки. Нынешний владелец сообщает, что срок окупаемости объекта - семь лет.

Известно также, что трехэтажное здание построено в 2014 году. В здании сейчас располагаются торговые точки и столовая. Продавец также отмечает, что объект продается вместе с действующими арендаторами.