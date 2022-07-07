В Кирове 9 июля на несколько часов перекроют участок улицы Труда

Водителей просят заранее планировать свой маршрут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове 9 июля временно перекроют участок улицы Труда. Об этом сообщает горадминистрация.

В этот день проводится главный праздник мусульман - Курбан-байрам. В связи с этим на участке улицы Труда от Казанской до Ленина будут действовать ограничения. С 19.00 8 июля до 09.30 9 июля на отрезке запретят парковку и стоянку транспортных средств. Движение будет перекрыто 9 июля с 05.00 до 09.30.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом этой информации.

Ранее мы сообщали, что 8 июля несколько улиц перекроют в связи с проведением крестного хода. Подробнее об этом вы можете узнать здесь.