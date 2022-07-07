В Санчурском районе вспыхнул пожар на пилораме

Причина пожара на данный момент неизвестна. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Санчурском районе произошел пожар на пилораме. О случившемся сообщает ГУ МЧС по Кировской области.

Пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в селе Матвинур вчера, 6 июля, около 16.05. Отчего вспыхнул огонь - неизвестно: причину еще предстоит установить. Как сообщает ведомство, в результате происшествия сгорели здание цеха, крыша кирпичного пристроя и отходы лесопиления на площади 10 квадратных метров. В происшествии, судя по всему, никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали, что в июне случился пожар на пилораме в Котельничском районе. На участке вспыхнули отходы лесопиления. Случается такое уже не впервые. Подробнее - здесь.