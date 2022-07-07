Экс-главу Мурашинского района будут судить за превышение своих полномочий

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Следственном комитете Кировской области рассказали, что в отношении бывшего главы Мурашинского района возбудили уголовное дело. Его обвинили в превышении должностных полномочий.

Следствие выяснило, что в 2018 году чиновник незаконно отдал квартиру не малоимущему. Экс-глава заключил с местным жителем бессрочный договор соцнайма, зная, что тот не был нуждающимся. Таким образом, обвиняемый вышел за границы своих должностных полномочий и нарушил права тех людей, кто по праву стоял в очереди за жильем.

Бывшему главе Мурашинского района грозит до четырех лет лишения свободы. Сотрудники правоохранительных органов продолжают разбирательство.