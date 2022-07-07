Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 июля 2022 12:28

В Кирове на Производственной столб упал на дорогу, перекрыв путь

Движение на участке временно ограничено
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Водителям советуют искать пути объезда. Фото: vk.com/gibdd43

Водителям советуют искать пути объезда. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове участок улицы Производственная временно недоступен для автомобилистов: на проезжую часть упала опора уличного освещения, перекрыв путь. О случившемся сообщает областная Госавтоинспекция.

Информации о пострадавших нет; скорее всего, рядом никого не было в момент падения. Движение ограничено у дома №23 по Производственной. Сотрудники ГИБДД советуют автомобилистам заранее планировать свой маршрут и выбирать пути объезда.

В последний раз подобные происшествия случались в Кирове в феврале и апреле, причем оба раза это случалось также на улице Производственной. Однако в те разы причиной падения опор становились водители. На сей раз обошлось без ДТП. Причины происшествия пока неизвестны.

UPD: причиной падения стал тепловоз, который повредил провод неиспользуемой троллейбусной линии, сообщает в своем телеграм-канале Дмитрий Осипов. Движение по Производственной на данный момент должно быть восстановлено.