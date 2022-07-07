Жители частного сектора Чистых прудов нарушали пожарную безопасность

В частном секторе специалисты нашли два источника пожарной опасности. Фото: admkirov.ru

В частном секторе микрорайона Чистые пруды прошла проверка пожарной безопасности. Об этом сообщили в администрации города Кирова. Специалисты искали на улицах горючие материалы.

Работники ГУ МЧС Кировской области и сотрудники теруправления Ленинского района нашли два легко воспламеняющихся склада бревен и досок. Проверяющие сразу же поговорили с их собственниками и попросили убрать материалы. Обоим хозяевам выдали предупреждения.

Через неделю специалисты вновь выедут на проверку по тем же адресам. Если ситуация не изменится, то владельцам-нарушителям грозит штраф в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

В МЧС напоминают, что из-за жаркой погоды повышается вероятность пожаров. Поэтому в случае обнаружения большого количества горючих материалов на своей или общей территории следует убрать их и спрятать в безопасное место.