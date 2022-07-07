8 июля в Кирове из-за крестного хода перекроют несколько улиц

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
8 июля в Кирове состоится крестный ход в память о святых Петре и Февронии, считающихся покровителями семьи. Из-за этого несколько улиц перекроют, сообщает горадминистрация.
Остановку и стоянку транспортных средств запретят с 19.00 7 июля до 10.15 8 июля на следующих участках:
- улица Пятницкая от Свободы до Казанской;
- улица Казанская на участке от Пятницкой до Пионерского переулка;
- Пионерский переулок.
Движение транспорта прекратят 8 июля с 09.45 до 10.15 на следующих отрезках улиц:
- улица Пятницкая от Свободы до Казанской;
- улица Казанская на участке от Труда до Преображенской;
- Пионерский переулок.
Напомним, ранее мы сообщали, что на 8 июля многие культурные учреждения Кирова запланировали праздничные мероприятия. Ознакомиться с ними можно здесь.