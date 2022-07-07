8 июля в Кирове из-за крестного хода перекроют несколько улиц

Водителей просят заранее планировать свой маршрут. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

8 июля в Кирове состоится крестный ход в память о святых Петре и Февронии, считающихся покровителями семьи. Из-за этого несколько улиц перекроют, сообщает горадминистрация.

Остановку и стоянку транспортных средств запретят с 19.00 7 июля до 10.15 8 июля на следующих участках:

- улица Пятницкая от Свободы до Казанской;

- улица Казанская на участке от Пятницкой до Пионерского переулка;

- Пионерский переулок.

Движение транспорта прекратят 8 июля с 09.45 до 10.15 на следующих отрезках улиц:

- улица Пятницкая от Свободы до Казанской;

- улица Казанская на участке от Труда до Преображенской;

- Пионерский переулок.

Напомним, ранее мы сообщали, что на 8 июля многие культурные учреждения Кирова запланировали праздничные мероприятия. Ознакомиться с ними можно здесь.