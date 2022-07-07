В Кирове задержали подростка с наркотиками

В отношении подростка возбуждено уголовное дело, идет расследование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове 17-летний парень приобрел для себя наркотик. Подросток хранил его при себе. Об этом рассказали в Следственном комитете Кировской области.

Следователи узнали, что подозреваемый забрал смертельный товар из тайника. Позже парня с поличным задержали полицейские. Они конфисковали у него запрещенное средство и возбудили в отношении подростка уголовное дело. Его обвинили в незаконной покупке и хранении наркотического вещества в крупном размере.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего. Разбирательство не закончено.