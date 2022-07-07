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Происшествия7 июля 2022 10:23

В Кирове задержали подростка с наркотиками

Он носил запрещенное средство с собой
Иван Кабанов
В отношении подростка возбуждено уголовное дело, идет расследование.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело, идет расследование.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове 17-летний парень приобрел для себя наркотик. Подросток хранил его при себе. Об этом рассказали в Следственном комитете Кировской области.

Следователи узнали, что подозреваемый забрал смертельный товар из тайника. Позже парня с поличным задержали полицейские. Они конфисковали у него запрещенное средство и возбудили в отношении подростка уголовное дело. Его обвинили в незаконной покупке и хранении наркотического вещества в крупном размере.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего. Разбирательство не закончено.