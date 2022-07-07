По поручению Елены Ковалевой в 25 школе откроют дополнительные первые классы

По предварительным результатам, 1 сентября 59 школ Кирова примут 7399 будущих первоклассников. Фото: Олег ЗОЛОТО

В школах, расположенных в Чистых прудах, откроют дополнительные первые классы. Это сделают по поручению главы города Елены Ковалевой, которой родители пожаловались на нехватку мест в общеобразовательных учреждениях. Дополнительные первые классы создадут в школе №25 и Железнодорожном образовательном центре - по два и три соответственно.

Отметим, что первый этап приемной кампании прошел с 1 апреля по 30 июня. Заявления подавали родители, имеющие право внеочередного, первоочередного, преимущественного приема ребенка в первый класс, а также проживающие на территории, прикрепленной к учебному учреждению. По предварительному комплектованию, 59 школ города приняли заявления 7399 ребят, которые 1 сентября впервые сядут за парты.

Второй этап начался 6 июля. Он продлится до момента заполнения свободных мест, однако не позднее 5 сентября.