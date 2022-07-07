В Кирове на 10 дней перекроют участок улицы Крутикова

Движение транспорта из-за ремонта запретят с 7 по 17 июля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение транспорта по улице Крутикова временно запретят. Об этом сообщает кировский филиал ПАО «Т Плюс».

Речь идет об участке улицы от Мельникова до Большева. Движение на нем полностью ограничат с 13.00 7 июля до 23.00 17 июля. По сообщению компании, на отрезке пройдет ремонт теплосетей.

Автомобилистов просят учитывать ограничение при планировании и построении маршрута.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кирове идет восстановление дорог после раскопок и ремонта инженерных сетей. Подробнее об этом можно прочитать здесь.