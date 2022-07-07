В Кирове восстанавливают дороги после раскопок

Спецтехника уже прошла по улицам Семаковской, Пугачева, Калинина и Деповской. Фото: admkirov.ru

В Кирове восстанавливают дорожное покрытие на улицах, где проводились раскопки. Об этом сообщает горадминистрация.

После проведения работ по ремонту инженерных коммуникаций рабочие укладывают асфальт: два нижних слоя толщиной по 5 см и верхний слой - 4-5 см. Только после этого на место выезжает спецтехника. На текущей неделе она работала на улицах Семаковской, Пугачева, Калинина и Деповской.

На днях закончилось восстановление на улицах Жуковского и Горбачева. Проверяющие на месте принимают объект и проводят замеры: высота старого и восстановленного покрытия должна полностью совпадать.

Напомним, ранее мы сообщали, что на улице Свободы частично провалился тротуар из-за подмыва грунта водой. Подробнее об этом можно прочитать здесь.