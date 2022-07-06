В Кирове разыскивают мужчину, пропавшего без вести в конце июня

Если вы видели этого человека, сообщите волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове ищут мужчину, пропавшего без вести в конце минувшего месяца. В последний раз Николая Булатова видели 24 июня. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Николаю 40 лет, его рост 175 см, худощавого телосложения, у него светлые с сединой волосы и голубые глаза. Предположительно, мужчина был одет в кожаную куртку, голубые джинсы и сланцы.

Если вам что-либо известно о местонахождении Николая, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее мы писали о другом человеке, пропавшем без вести в июне. Его удалось найти живым, как сообщили волонтеры.