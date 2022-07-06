В Кирове экс-директор двух УК задолжал 57 миллионов и получил пять лет тюрьмы

Владимира Ширшикова осудили за присвоение денег, получаемых с жильцов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кирове экс-руководитель нескольких управляющих компаний получил пять лет «строгача» за долги. Об этом сообщает областной филиал ПАО «Т Плюс», которому осужденный и задолжал.

Речь идет о Владимире Ширшикове, который ранее руководил ООО «УК Городской жилищный комплекс» и ООО УК «Доверие». Долги компаний перед «Т Плюс» составили более 57 миллионов рублей. Платежи жителей Ширшиков присваивал себе, тратя их в интересах собственного бизнеса.

Бывшего руководителя «управляек» осудили в апреле 2022 года за присвоение денег, злоупотребление полномочиями и причинение имущественного ущерба, приговорив к пяти годам колонии строгого режима. Мужчина подавал апелляцию, однако в обжаловании приговора ему отказали. Вердикт суда остался в силе.