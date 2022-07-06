В Кирове собираются реконструировать городские парки

В Александровском саду приведут в порядок ротонды, а в парке имени Кирова - пруды. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Кирове планируют реконструировать Александровский сад и парк имени Кирова. Об этом отчитался глава горадминистрации Дмитрий Осипов в своем телеграм-канале.

Так, в Александровском саду власти намерены поставить бордюры, заменить скамейки и обновить пешеходные дорожки. Одна из основных задач - расчищение зарослей кустов и американского клена вдоль Слободского спуска, поскольку деревья не только загораживают обзор, но и привлекают мошкару. Ротонды также требуют приведения в порядок.

В парке имени Кирова планируют реконструировать в первую очередь пруды: расчистить их, укрепить берега, организовать современное общественное пространство.

- Кроме того, в парке будет развиваться государственно-частное партнерство, когда арендаторы на общественных территориях будут привлекаться к их содержанию, - заявил Осипов.

Следующий на очереди для осмотра - парк имени Гагарина, ревизия которого состоится завтра, 7 июля. После этого глава мэрии должен предоставить врио губернатора план мероприятий по восстановлению общественных мест отдыха и нужную для этого сумму.