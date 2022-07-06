Двое кировчан отправятся под суд за убийство на железнодорожной платформе

Дело рассмотрит Октябрьский суд города Кирова. Фото: cdep.ru

В Кирове закончили расследование уголовного дела о причинении двум жителям области тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности их гибель, направили в суд. Об этом сообщили в линейном отделе МВД России на транспорте.

Трагедия произошла 21 августа 2021 года возле платформы на 9 км железнодорожного перегона «Киров-Котласский - Матанцы». Следователи установили, что в этот день двое ранее судимых мужчин распивали спиртные напитки с местными жителями. Во время употребления алкоголя между ними возник конфликт, который перерос в драку. Обвиняемые намеренно нанесли двум своим оппонентам тяжкие травмы. После чего скрылись с места преступления. А избитые ими мужчины скончались в больнице.

Транспортная полиция задержала преступников через два дня после инцидента. Сейчас уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Кирова.