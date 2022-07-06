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Общество6 июля 2022 10:34

В Кирове на улице Свободы частично провалился тротуар

Грунт подмыло, отчего он провалился вместе с частью асфальта
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчан просят быть внимательными и осторожными в опасной зоне. Фото: admkirov.ru

Кировчан просят быть внимательными и осторожными в опасной зоне. Фото: admkirov.ru

В Кирове на улице Свободы частично провалился тротуар. Об этом сообщили в горадминистрации.

Провал грунта и обрушение асфальта произошло из-за подмыва почвы. Яму планируют ликвидировать до 15 июля. К этому дню сделают и временный тротуар. Пока что опасную зону оградили, но кировчан просят быть внимательными и осторожными.

Как добавили в горадминистрации, на участке проведут засыпку грунтом, но это не решит всей проблемы. Сейчас готовится проектно-сметная документация, рассматривается возможность установки удерживающих конструкций с помощью подпорной стенки или укрепления грунта.