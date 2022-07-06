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Общество6 июля 2022 10:14

В ночь с 6 на 7 июля на Победиловском тракте организуют реверсивное движение

На участке заканчивается ремонт дороги
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы будут проводиться с 21.00 до 06.00.

Работы будут проводиться с 21.00 до 06.00.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове на Победиловском тракте в ночь с 6 на 7 июля организуют реверсивное движение. Об этом сообщает горадминистрация.

На участке ведется ремонт дорожного полотна. Подрядчик, «Вятавтодор», будет проводить работы в ночное время с 21.00 до 06.00. За это время на отрезке трассы закончат укладывать асфальт и начнут обустройство обочин. Мэрия заверяет, что это не помешает движению транспорта. Однако водителей просят планировать маршрут «с учетом возможных изменений и дорожных заторов».

В горадминистрации также добавили, что работы планируется завершить на текущей неделе.