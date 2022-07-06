Прокуратура нашла нарушения в работе кировского лагеря «Юность»

По результатам проверки руководству лагеря внесли представление. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проверка кировского лагеря «Юность», где два подростка отравились дезодорантом, выявила нарушения в работе учреждения. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет об инциденте, который произошел 11 июня. В одной из комнат распылили дезодорант, и через некоторое время две девочки пожаловались на головокружение и першение в горле. Пострадавшим вызвали «скорую», оказали необходимую помощь. Врачи поставили диагноз - токсическое действие других уточненных газов. Одна из девочек осталась в лагере, вторую забрали родители.

Прокуратура, выясняя причины произошедшего, выявила множество нарушений в работе лагеря. В частности, несоблюдения требований санитарно эпидемиологического законодательства, отсутствие контроля за воспитанниками и организации их безопасного отдыха.

Руководству лагеря внесли представление.