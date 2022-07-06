В Кирове будут проходить рейды по несанкционированным пляжам

Проверяющие посетили дикий пляж у микрорайона КМДК, где установили запрещающую табличку. Фото: admkirov.ru

В Кирове проводят рейды по несанкционированным пляжам. Об этом сообщает горадминистрация.

Благодаря установившейся жаре горожане массово выбираются на пляжи, причем не только на те, что работают официально. Поступали и сигналы о купающихся в неустановленных местах детях без присмотра взрослых.

Так, например, рейд прошел по дикому пляжу у микрорайона КМДК. У отдыхающих выяснили, как часто они бывают на этой территории и как на нее попали. После разъяснительной работы местность украсилась табличкой «Купаться запрещено».

Рейды планируют продолжить с участием сотрудников МЧС. Взрослым в их ходе будут напоминать о том, что небезопасно оставлять детей у воды одних, а также об опасности купания в неустановленных местах. Кроме того, сообщает мэрия, будут приниматься меры по ограничению доступа к несанкционированным пляжам.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кирове официально открыли городской пляж, однако купаться там запретили: вода не соответствует нормативам. Подробнее - здесь.