В Кирове будут проходить рейды по несанкционированным пляжам

Проверяющие посетили дикий пляж у микрорайона КМДК, где установили запрещающую табличку. Фото: admkirov.ru
В Кирове проводят рейды по несанкционированным пляжам. Об этом сообщает горадминистрация.
Благодаря установившейся жаре горожане массово выбираются на пляжи, причем не только на те, что работают официально. Поступали и сигналы о купающихся в неустановленных местах детях без присмотра взрослых.
Так, например, рейд прошел по дикому пляжу у микрорайона КМДК. У отдыхающих выяснили, как часто они бывают на этой территории и как на нее попали. После разъяснительной работы местность украсилась табличкой «Купаться запрещено».
Рейды планируют продолжить с участием сотрудников МЧС. Взрослым в их ходе будут напоминать о том, что небезопасно оставлять детей у воды одних, а также об опасности купания в неустановленных местах. Кроме того, сообщает мэрия, будут приниматься меры по ограничению доступа к несанкционированным пляжам.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Кирове официально открыли городской пляж, однако купаться там запретили: вода не соответствует нормативам. Подробнее - здесь.