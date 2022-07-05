В Кирове нормализовали движение по перекрестку улиц Павла Корчагина и Проезжей

Работы, связанные с перекрытием проезжей части, будут вести по ночам. Фото: admkirov.ru

В Кирове нормализовали движение по перекрестке Проезжей и Павла Корчагина. Об этом сообщает горадминистрация.

- Дорожное движение организовано по схеме, которая действовала до организации на данном участке кругового движения. Улица Проезжая является главной дорогой, Павла Корчагина - второстепенной, - информирует пресс-служба мэрии.

Сейчас работы, связанные с перекрытием проезжих частей, будут вести в ночное время, чтобы днем в часы пик не создавать заторов. На данный момент подрядчик снимает старый слой асфальта на дороге. Параллельно продолжается строительство дополнительной полосы по улице Павла Корчагина, по которой впоследствии перенаправят транспортный поток.