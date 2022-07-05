Суд вынес приговор виновникам взрыва газа в жилом доме в Кикнуре

В результате происшествия погибли два человека. Фото: предоставлено очевидцем

В Кировской области вынесли приговор виновникам взрыва газа в жилом доме в Кикнуре. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Речь идет о резонансном ЧП, произошедшем 10 июля 2020 года: в одной из квартир двухэтажного жилого дома взорвался газ. Из-за этого обрушились перекрытия первого этажа, и жильцы оказались под завалами. В результате происшествия погибли два человека. Сумма причиненного ущерба составила более 19 миллионов рублей.

Обвинение предъявили мастеру и слесарю ООО «Газэнергосеть Киров». По выводам следствия, взрыв произошел из-за нарушений технических норм и правил при замене газового счетчика в одной из квартир дома.

На днях состоялся суд. Приговором стали 3 года и 7 месяцев колонии общего режима для каждого. Осужденных взяли под стражу после оглашения вердикта.