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Происшествия5 июля 2022 11:40

В Кировской области ищут мужчину, пропавшего без вести в июне

В последний раз его видели в Кирово-Чепецком районе
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Мужчину в последний раз видели 12 июня. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Мужчину в последний раз видели 12 июня. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирово-Чепецком районе разыскивают без вести пропавшего мужчину, пропавшего почти месяц назад. В последний раз Александра Труфакина видели 12 июня на станции Бумкомбинат. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Александру 38 лет, рост 170 см, нормального телосложения, у него голубые глаза. Мужчина был одет в черную ветровку, синие джинсы и черные ботинки.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Александра, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.