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Общество5 июля 2022 11:05

Кировчане смогут бесплатно проверить свое здоровье 7 июля

На Театральной площади будет работать мобильный центр
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Провериться смогут все желающие. Фото: kirovreg.ru

Провериться смогут все желающие. Фото: kirovreg.ru

Кировчане смогут 7 июля бесплатно проверить свое здоровье. Об этом сообщает правительство региона.

На Театральной площади будет работать мобильная «точка здоровья». Женщины смогут пройти маммографию для выявления патологии молочных желез. Кроме того, в мобильном центре здоровья Кировского клинико-диагностического центра кировчанам можно будет пройти экспресс-обследование: измерить артериальное давление, определить уровень холестерина и глюкозы крови, индекса массы тела и другое. Специалисты проведут анкетирование и проконсультируют по вопросам ЗОЖ, а волонтеры проведут мастер-класс по обследованию молочных желез.

Точка будет работать с 9 до 14 часов.