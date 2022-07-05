В вагонах поезда «Вятка» появились детские купе с тематическим оформлением

Для оформления выбрали космическую и сказочную тематику. Фото: пресс-служба ГЖД

В поезде «Вятка» появились вагоны с детскими купе, оформленные в тематическом дизайне. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Нижние полки оснащены специальными устройствами, которые не дадут детям упасть. Вагоны оборудованы кондиционерами, экологически чистыми туалетами, душевыми комнатами и столиками для пеленания младенцев. В каждом вагоне есть розетки, USB-порты и индивидуальные сейфы. Планируется также установить вендинговые автоматы, мини-кухни и микроволновки.

Что касается дизайна, то вагоны оформлены в двух тематиках: «Космос» и «Рыцари». Столик выполнен в виде шахматной доски, а фигурки для игры можно будет взять у проводника.