В Кирове идет сбор подписей за запуск автобусов по улице Горького

До ближайшей остановки местным жителям приходится идти по 10-15 минут, а то и больше, что не слишком удобно, особенно в непогоду. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кировчане требуют запуска общественного транспорта по улице Горького. Сейчас инициативные горожане объявили сбор подписей. Об этом сообщает паблик «На Горького, послаще?!».

Активисты напирают на те факты, что до ближайшей остановки жителям улицы Горького нужно добираться минут 10-15, что не очень удобно в плохую погоду, а также указывают на удаленность ближайших ТЦ и МФЦ. Ну и, конечно, на первом плане - удобство проезда до работы и обратно.

Горожане просят всех жителей улицы подписать обращение за запуск маршрутов и обновление инфраструктуры общественного транспорта на Горького. И просто всех неравнодушных - тоже. Оставить подпись можно здесь.