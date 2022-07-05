Суд обязал Дорожный комитет осветить трассу в Малмыжском районе после смертельного ДТП

Пятилетнего мальчика насмерть сбили на неосвещенном пешеходном переходе. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области суд обязал Дорожный комитет установить освещение на участке трассы «Киров - Малмыж - Вятские Поляны» после смертельного ДТП с ребенком. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Речь идет об аварии, произошедшей в Малмыжском районе 6 декабря 2021 года: на нерегулируемом пешеходном переходе на участке этой дороги ВАЗ-2114 сбил 45-летнюю женщину с пятилетним ребенком. Мальчик, к сожалению, скончался от полученных травм. Женщину-водителя легковушки признали виновной и приговорили к двум годам лишения свободы условно.

По результатам проверки прокуратуры выяснилось, что ДТП произошло отчасти из-за отсутствия освещения на участке. Трасса находится в ведении КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области». Позднее оказалось, что в районе не освещены еще 14 переходов. Прокурор внес организации представление, однако принятия мер за этим не последовало.

В итоге ведомство направило в суд иск с требованием обязать Дорожный комитет установить освещение на участке трассы. Претензию признали обоснованной, а бездействие организации - незаконным. Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.