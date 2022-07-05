В 2022-2024 годах в Кировской области планируют построить 17 школ

На данный момент завершено строительство школы в Радужном, которая 1 сентября откроет свои двери для учеников. Фото: vk.com/kirovreg43

В ближайшие полтора года в Кировской области собираются построить 17 школ, которые смогут принять более 13 тысяч учащихся. Об этом сообщает правительство региона.

Так, на данный момент уже достроена школа в Радужном. Сейчас продолжается реконструкция образовательного учреждения на улице Пролетарской. Получены разрешения на возведение школ в Ленинском районе, в микрорайоне Долгушино и на проспекте Строителей. По учебному заведению в Ганино, а также вторым корпусам школ №53 и 30 разрабатывают проектно-сметную документацию.

Кроме того, в 2022-2023 годах в Кирове возведут школы в Урванцево, Чистых прудах, Озерках, а также пристрои к школам №58, 48 и 66. В сентябре определится подрядчик, который займется объектом на улице Рудницкого и в Котельниче. В 2023-2024 годах должна быть построена школа в Нолинске.