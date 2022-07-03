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Общество3 июля 2022 7:03

В Кирове 4 июля пройдут плановые отключения электричества

АО «Горэлектросеть» сообщило о работах
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Срок отключения - от двух до девяти часов.

Срок отключения - от двух до девяти часов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая рабочая неделя, как всегда, начнется с отсутствия электричества в некоторых домах. 4 июля по Кирову пройдут плановые отключения. Об этом информирует АО «Горэлектросеть».

В общей сложности без электричества останутся жители более чем трех десятков домов. Причинами станут плановый и капитальный ремонт оборудования, а также эксплуатационные работы. Срок отсутствия ресурса в домах будет варьироваться от двух до девяти часов в зависимости от типа и сложности работ.

АО «Горэлектросеть» приносит извинения за временные неудобства.

Кировчанам напоминают, что уточнить информацию можно по телефонам: 255-977, 564-034 (для жителей Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов), 529-555 (для жителей Нововятского района и заречной части Кирова).

График отключения электричества в Кирове 4 июля 2022 года можно посмотреть по этой ссылке либо на скриншоте ниже.

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru