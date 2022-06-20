В Кирово-Чепецке водитель «Рено Логан» на переходе сбил женщину

Пока не известно, что стало причиной аварии. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области 19 июня 26-летний водитель легковушки наехал на пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Трагедия случилась в 22 часа на улице 60 лет Октября. По предварительной информации, 50-летняя женщина переходила дорогу по переходу, когда автомобиль «Рено Логан» наехал на нее. От полученных травм она скончалась. Пока не известно, что стало причиной аварии.

За прошедшие выходные, с 17 по 19 июня, в Кировской области произошло 12 ДТП, в которых погибли 3 человека и 15 получили травмы разной степени тяжести.