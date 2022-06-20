В Нолинском районе один человек погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком

Водитель легковушки не пережил столкновения. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В Кировской области один человек погиб и два пострадали в ДТП с фурой. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в Нолинском районе поздним вечером 19 июня в 23.15. На 116 км трассы «Киров - Малмыж - Вятские Поляны» столкнулись два встречных авто: ВАЗ-2110 и «КАМАЗ». В результате 19-летний парень, сидевший за рулем легковушки, погиб на месте происшествия. Два его пассажира, 15-летний подросток и 19-летняя девушка, получили травмы, степень их тяжести неизвестна.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Всего за минувшие выходные на дорогах Кировской области произошло 12 ДТП. В них погибли три человека, пятнадцать - пострадали.