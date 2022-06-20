В Кирове уволилась замруководителя администрации губернатора и правительства области

На работу в правительство области Лариса Огородникова пришла в 2005 году. Фото: kirovreg.ru

В правительстве Кировской области произошли очередные кадровые перестановки. Свой пост решила покинуть Лариса Огородникова - замруководителя администрации губернатора и правительства области. Об этом стало известно на очередной планерке врио главы региона Александра Соколова.

Лариса Огородникова обратилась к коллегам с речью, в которой поблагодарила их за совместный труд и выполненные задачи.

- Спасибо, что поступили предложения на работу, но я человек слова. Если я принимаю решение, то я его принимаю раз и навсегда. Спасибо и до свидания, - также подчеркнула она.

Преемника Огородниковой пока не определили. Стоит отметить, что она работала в правительстве Кировской области с 2005 года, в своей должности - на протяжении последних пяти лет.