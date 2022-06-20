В Кирове КСП проверит аэропорт Победилово

Аудиторы проверят деятельность аэропорта за последние два с половиной года. Фото: pobedilovo.com

Контрольно-счетная палата Кировской области проверит аэропорт Победилово. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно предоставленным данным, аудиторы проверят использование субсидий из бюджета региона, а также формирования, полноты и своевременности поступления в бюджет доходов в виде дивидендов по акциям «Победилово», находящимся в госсобственности. Проверка будет охватывать период с 2019 по 2021 год, а также минувший период с начала 2022 года.

- Вопросы и предложения, связанные с проверкой, можно адресовать председателю Контрольно-счетной палаты Кировской области в разделе нашего сайта «Электронная приемная» или направлять на электронную почту: ksp@ako.kirov.ru, - сообщает ведомство.