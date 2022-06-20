В Кировской области с 17 по 19 июня в ДТП погибли 3 человека

Было задержано 19 пьяных, либо отказавшихся от медицинского освидетельствования водителя, и 20 без прав. Фото: Евгения ГУСЕВА

За прошедшие выходные с 17 по 19 июня в Кировской области произошло 12 ДТП, в которых три жителя погибли и 15 были травмированы. В областном центре случилось четыре аварии, в них шесть человек получили травмы. Об этом сообщили в областной ГИБДД.

Также ДТП зафиксировали в Кирово-Чепецком, Подосиновском, Котельничском и других районах. В этих происшествиях трое погибли и девять жителей оказались травмированы. Летальные аварии случились в Вятскополянском и Нолинском районах, а также в Кирово-Чепецке.

Всего сотрудники инспекции за три дня пресекли 2130 нарушений ПДД. В том числе были задержаны 19 пьяных, либо отказавшихся от медицинского освидетельствования водителя, еще 20 человек - без прав.

Госавтоинспекции Кировской области напоминает, что недопустимо садиться за руль в пьяном виде. Наказание за это - штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком полтора-два года.