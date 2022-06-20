Гроза, град, сильный ветер: метеопредупреждение по Кировской области на 20 июня

Местами по Кирову и области ожидаются грозы, ливни, усиление ветра. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кировчан ждет резкое ухудшение погоды. ГУ МЧС по региону объявило метеопредупреждение на понедельник, 20 июня.

По данным Кировского ЦГМС, местами по области и Кирову ожидаются грозы и сильные дожди, усиление ветра до 14-19 м/с. В отдельных районах региона возможны также ливни и даже град.

Кировчан просят быть внимательными и осторожными. При усилении ветра рекомендуется не покидать здания, взять детей под контроль и присматривать за ними. От сильного ветра не стоит прятаться возле стен домов, на остановках транспорта, у рекламных щитов, деревьев и недостроенных зданий. Не стойте под линией электропередач и не подходите к оборвавшимся проводам. Избегайте мостов, эстакад, трубопроводов, потенциально опасных промышленных объектов.