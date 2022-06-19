В Кирове 20 июня пройдут отключения холодной воды из-за ремонта сетей

Вода пропадет в нескольких десятках домов Кирова. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник в Кирове несколько сотен горожан останутся без воды. Об отключениях 20 июня сообщает МУП «Водоканал».

Параметры подачи холодной воды изменят по следующим адресам:

- ул. Красноармейская, 18, 26, 28, 30, 38; - ул. Володарского, 162, 164, 168, 171, 173, 177, 179; - ул. Свободы, 122, 124, 128, 130, 131, 133, 135; - ул. Пролетарская, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24; - ул. Милицейская, 27, 29, 31, 33.

Отключения пройдут с 9 до 16 часов. Место подвоза воды можно узнать здесь.

МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.

Ранее мы сообщали, что в понедельник, 20 июня, в Кирове пройдут плановые отключения электричества. Подробности можно узнать по этой ссылке.